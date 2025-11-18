Гол на 90+17 мин. Определен участник межконтинентального плей-офф от Азии

Вечером 18 ноября состоялся второй матч плей-офф азиатской квалификации ЧМ-2026.

Сборная Ирака в ответном матче одержала драматичную победу над командой ОАЭ (2:1). После ничьей 1:1 в первой игре судьба противостояния решалась в Басре, и хозяева вырвали победу в компенсированное время.

Первыми открыли счет гости. На 52-й минуте Кайо Лукас вывел ОАЭ вперед. Но Ирак вскоре ответил своим голом – на 66-й минуте отличился Меме.

Кульминация наступила на 90+17-й минуте, когда Ирак получил право пробить пенальти. Меме хладнокровно исполнил удар и оформил дубль, подарив своей команде шанс продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2026.

В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных: Боливия, Новая Каледония, ДР Конго, Ирак, а также два представителя КОНКАКАФ. Они разыграют две путевки на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2025. Азия

Плей-офф. Вторая игра, 18 ноября 2025. Басра (Ирак)

Ирак – ОАЭ – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Меме, 66, 90+17 (пен) – Кайо Лукас, 52

