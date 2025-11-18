ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги назначил тренера, который работал и.о. коуча

Немецкий клуб «Боруссия» Менхенгладбах официально утвердил главным тренером команды Югена Полански, который с середины сентября работал исполняющим обязанности наставника.

По информации пресс-службы, стороны подписали соглашение на три сезона – до лета 2028 года.

«Я никогда не скрывал, что для меня значит находиться на этой должности в клубе моего родного города. Быть главным тренером «Боруссии» – это то, что приносит мне огромное удовольствие и наполняет гордостью. Знать, что я имею поддержку руководства клуба, – отличная мотивация и подтверждение той работы, которую выполняет вся команда», – сказал Юген.

Под руководством Югена «Боруссия» провела восемь матчей и показала следующие результаты: три победы, две ничьи и три поражения.