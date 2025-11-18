Василий КУРКО: «Настраиваемся на очень серьезный матч с Шахтером»

Во время международной паузы «Оболонь» и «Кудровка» провели спарринг. «Оболонь» потерпела поражение со счетом 1:2. Защитник киевского клуба Василий Курко подвел итог товарищеского матча и рассказал о подготовке к поединку с «Шахтером».

– Ты отыграл почти весь матч против «Кудровки». Расскажи как прошла игра и чего не хватило для результата?

– Считаю, что матч прошел нормально. Для нас это была важная игра, чтобы не терять игровой тонус, дать возможность сыграть ребятам, получающим меньше времени, а также проверить разные технические схемы перед подготовкой к «Шахтеру». Потому большого акцента именно на результат не было. Главное – мы получили много полезной информации для анализа.

– Расскажи о подготовке к матчу с «Шахтером». На чем сейчас делает акцент тренерский штаб?

– Пока какого-то одного, целевого акцента нет – почти неделя до игры. Но общая подготовка идет по привычному плану, как и к любому другому сопернику. Пока ничего необычного, просто работаем и настраиваемся на очень серьезный матч.

– Что может стать ключевым в предстоящем поединке?

– Для нашей команды ключевым будет дисциплина, четкое соблюдение структуры игры, прежде всего в обороне, а также качественные и быстрые переходы в атаку.