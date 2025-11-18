Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 14:22 |
472
0

Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Украины рассказал о своем состоянии, травмах и планах

18 ноября 2025, 14:22 |
472
0
Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший защитник «Днепра», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий признался, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры. В апреле прошлого года опытный игрок перебрался в луцкий ЛСТМ №536 на правах свободного агента.

«Какая-то мода пошла от футболистов, профессионалов. Он играет определенный период карьеры, а потом говорит: «Я вешаю бутсы на гвоздь». Как-то так по-дебильному оно звучит, мне не очень подходит.

Я должен объявить о завершении карьеры, типа меня не беспокойте, я пошел в другом направлении. Это как-то неправильно. Я играл, у меня была классная футбольная карьера, играл за сборную Украины на высоком уровне.

Я не считаю, что должен об этом объявить официально», – рассказал Федецкий.

В активе защитника – 53 матча за сборную Украины, в которых он отметился двумя забитыми голами. В составе донецкого «Шахтера» Артем завоевал Кубок УЕФА, а также становился серебряным призером чемпионата Украины.

По теме:
Андерсон РИБЕЙРО: «ЮКСА снова продемонстрировала характер»
Красюк впервые заговорил об Усике в Полесье: «Знаю одно...»
Максим ФЕЩУК: «Тактика Юргена Клоппа сработала»
чемпионат Украины по футболу Днепр Шахтер Донецк Артем Федецкий завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Другие виды | 18 ноября 2025, 11:45 5
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho

Украинец наконец-то догнал йокодзуну Оносато

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини
Футбол | 18.11.2025, 13:27
Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини
Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Футбол | 17.11.2025, 14:51
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем