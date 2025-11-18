Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Днепра», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий признался, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры. В апреле прошлого года опытный игрок перебрался в луцкий ЛСТМ №536 на правах свободного агента.

«Какая-то мода пошла от футболистов, профессионалов. Он играет определенный период карьеры, а потом говорит: «Я вешаю бутсы на гвоздь». Как-то так по-дебильному оно звучит, мне не очень подходит.

Я должен объявить о завершении карьеры, типа меня не беспокойте, я пошел в другом направлении. Это как-то неправильно. Я играл, у меня была классная футбольная карьера, играл за сборную Украины на высоком уровне.

Я не считаю, что должен об этом объявить официально», – рассказал Федецкий.

В активе защитника – 53 матча за сборную Украины, в которых он отметился двумя забитыми голами. В составе донецкого «Шахтера» Артем завоевал Кубок УЕФА, а также становился серебряным призером чемпионата Украины.