Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 11:06 |
228
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»

Главный тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча против Испании

18 ноября 2025, 11:06 |
228
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Испании:

«Это очень важный матч для нас. Мы не будем относиться к нему как к товарищескому. Мы подготовили всех как можно лучше. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь желаемого результата.

Мы достигли желаемых результатов, за исключением матча с Испанией. Мы забили 15 голов в последних пяти матчах. Бывало ли когда-нибудь, чтобы эта команда забила 15 голов в пяти матчах? Я не помню, чтобы такое случалось. Грузия была нашим прямым соперником, и мы дважды победили ее. Мы все сделали правильно».

Матч Испания – Турция состоится 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»
Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы – лучшие в мире»
Винченцо Монтелла сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу пресс-конференция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Футбол | 17 ноября 2025, 12:42 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Футбол | 17 ноября 2025, 14:51 7
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины

Житомирский клуб предложил подписать своего вингера вместо Михаила Мудрика

«Невероятный». В Лиге конференций отметили мастерство футболиста Динамо
Футбол | 18.11.2025, 10:01
«Невероятный». В Лиге конференций отметили мастерство футболиста Динамо
«Невероятный». В Лиге конференций отметили мастерство футболиста Динамо
Защитник Исландии: «Отвратительно. Украина ничем не лучше нас в футболе»
Футбол | 18.11.2025, 10:17
Защитник Исландии: «Отвратительно. Украина ничем не лучше нас в футболе»
Защитник Исландии: «Отвратительно. Украина ничем не лучше нас в футболе»
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 70
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 14
Бокс
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 3
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем