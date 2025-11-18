Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Испании:

«Это очень важный матч для нас. Мы не будем относиться к нему как к товарищескому. Мы подготовили всех как можно лучше. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь желаемого результата.

Мы достигли желаемых результатов, за исключением матча с Испанией. Мы забили 15 голов в последних пяти матчах. Бывало ли когда-нибудь, чтобы эта команда забила 15 голов в пяти матчах? Я не помню, чтобы такое случалось. Грузия была нашим прямым соперником, и мы дважды победили ее. Мы все сделали правильно».

Матч Испания – Турция состоится 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.