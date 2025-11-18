«Невероятный». В Лиге конференций отметили мастерство футболиста Динамо

Официальный аккаунт Лиги конференций в социальной сети Instagram отметил гол вингера киевского «Динамо» Владислава Кабаева.

30-летний футболист забил в ворота боснийского «Зриньски» в поединке третьего тура, который состоялся 6 ноября. Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 6:0 и одержали первую победу в основном этапе турнира.

«Невероятный (гол – прим) от начала и до конца», – отреагировали в Лиге конференций на мастерство Кабаева, который хладнокровно разобрался с игроками соперника и отправил мяч мимо голкипера.

После трех туров «Динамо» разместилось на 24-й позиции, имея в своем активе три балла из девяти возможных. В следующем матче Лиги конференций «бело-синие» сыграют на выезде против кипрской «Омонии».

ВИДЕО. Гол Владислава Кабаева в ворота боснийского Зриньски