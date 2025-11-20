Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Один из лучших игроков УПЛ впал в депрессию из-за войны в стране

Глейкер Мендоса – о самом тяжелом моменте в карьере

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Звездный футболист «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере.

– Можешь ли ты назвать самый тяжелый момент в своей карьере? И что он тебе открыл о себе?

– Война в моей родной стране. Пережил депрессию, думал, что все закончилось. Но именно это сделало меня сильнее. Когда-то, когда был молодым, даже не имел денег на еду, и такие моменты формируют характер.

Ранее венесуэльский легионер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса объяснил, почему решил присоединиться к клубу Украинской Премьер-лиги.

Дмитрий Олийченко
