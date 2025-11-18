Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер «Шахтера» U-19 и бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями о решениях Сергея Реброва в матче против Франции и выступлениях сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

– О чем вы думали, глядя на турнирную таблицу нашей группы перед заключительным матчем, в котором сборной Украины нужна была только победа?

– Если рассуждать объективно, было трудно представить, что кто-то сможет обойти сборную Франции на дистанции. А вот за второе место в группе мы были фаворитами, на мой взгляд. Конечно, хотелось спокойно занять второе место, без нервов, так сказать.

Но все мы понимаем, в какой сложной ситуации находится наша страна и наш футбол. Что касается соперника, сборная Исландии – достойный соперник. В целом я ожидал увидеть равный матч. Мы сами усложнили себе жизнь, потеряв два очка в Баку. Исландцев устраивала ничья в Варшаве, и они уже выстраивали тактику на эту встречу, исходя из своих возможностей.

– Одной из обсуждаемых тем перед этой игрой было решение Сергея Реброва выставить в Париже против Франции не оптимальный состав. Правильно ли поступил наш тренерский штаб, не бросив всех лучших сил на такой статусный матч?

– Скажу так: только главный тренер видит в тренировочном процессе, кто как выглядит на сегодняшний день. Можно провести определённые тесты, чтобы понимать, кто из ребят находится в лучшей физической форме. Для этого разрабатывается стратегия на тот или иной матч.

Давайте говорить честно – даже в самом боевом составе мы не могли бы уверенно говорить о победе в Париже. Здесь как в казино – можно поставить на красное или черное. Как мы потом увидели, Сергей Ребров сделал всё правильно, дав отдых некоторым игрокам. Тем более, мы прекрасно знаем, как устают игроки «Динамо» и «Шахтера», наматывая сотни километров после каждой игры. Логистика во время войны – просто ужасная.

Сборная Украины в заключительном матче группы D обыграла сборную Исландии со счетом 2:0, что позволило команде занять второе место в турнирной таблице и выйти в плей-офф, который состоится в конце марта 2026 года.