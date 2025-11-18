Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 04:16 | Обновлено 18 ноября 2025, 04:17
222
0

Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026

Алексей поделился мыслями о выступлениях подопечных Реброва

18 ноября 2025, 04:16 | Обновлено 18 ноября 2025, 04:17
222
0
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
ФК Шахтер U-19. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 и бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями о решениях Сергея Реброва в матче против Франции и выступлениях сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

– О чем вы думали, глядя на турнирную таблицу нашей группы перед заключительным матчем, в котором сборной Украины нужна была только победа?

– Если рассуждать объективно, было трудно представить, что кто-то сможет обойти сборную Франции на дистанции. А вот за второе место в группе мы были фаворитами, на мой взгляд. Конечно, хотелось спокойно занять второе место, без нервов, так сказать.

Но все мы понимаем, в какой сложной ситуации находится наша страна и наш футбол. Что касается соперника, сборная Исландии – достойный соперник. В целом я ожидал увидеть равный матч. Мы сами усложнили себе жизнь, потеряв два очка в Баку. Исландцев устраивала ничья в Варшаве, и они уже выстраивали тактику на эту встречу, исходя из своих возможностей.

– Одной из обсуждаемых тем перед этой игрой было решение Сергея Реброва выставить в Париже против Франции не оптимальный состав. Правильно ли поступил наш тренерский штаб, не бросив всех лучших сил на такой статусный матч?

– Скажу так: только главный тренер видит в тренировочном процессе, кто как выглядит на сегодняшний день. Можно провести определённые тесты, чтобы понимать, кто из ребят находится в лучшей физической форме. Для этого разрабатывается стратегия на тот или иной матч.

Давайте говорить честно – даже в самом боевом составе мы не могли бы уверенно говорить о победе в Париже. Здесь как в казино – можно поставить на красное или черное. Как мы потом увидели, Сергей Ребров сделал всё правильно, дав отдых некоторым игрокам. Тем более, мы прекрасно знаем, как устают игроки «Динамо» и «Шахтера», наматывая сотни километров после каждой игры. Логистика во время войны – просто ужасная.

Сборная Украины в заключительном матче группы D обыграла сборную Исландии со счетом 2:0, что позволило команде занять второе место в турнирной таблице и выйти в плей-офф, который состоится в конце марта 2026 года.

По теме:
ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу Франция - Украина Украина - Исландия ЧМ-2026 по футболу Алексей Белик Сергей Ребров Шахтер Донецк
Михаил Олексиенко Источник: Sportarena
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17 ноября 2025, 10:11 93
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 

Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 9
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 17.11.2025, 22:02
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную
Футбол | 18.11.2025, 04:02
Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную
Появилась причина, по которой Ребров не дал Судакову играть за сборную
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем