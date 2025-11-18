Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией
Другие новости
18 ноября 2025, 01:33 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:34
495
0

ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией

Александра Кучеренко впечатляет своей красотой

18 ноября 2025, 01:33 | Обновлено 18 ноября 2025, 01:34
495
0
ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией
Instagram. Александра Кучеренко

Украинская телеведущая и модель Александра Кучеренко поделилась новыми стильными фото, посвященными поединку сборной Украины против Исландии.

Фотосессия выполнена в футбольной тематике: Александра позирует в модном образе с футболкой Adidas, поддерживая национальную команду перед решающим матчем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, команда Сергея Реброва одержала уверенную победу над Исландией со счетом 2:0 и пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Новые кадры телеведущей уже привлекли внимание фанатов – в комментариях отмечают как стильную идею фотосессии, так и искреннюю поддержку сборной Украины.

По теме:
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
ФОТО. Усик снова покорил сеть: стильная фотосессия чемпиона и его любимой
Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
фото Александра Кучеренко lifestyle сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 9
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 17 ноября 2025, 22:42 5
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины
Футбол | 18.11.2025, 02:02
«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины
«Есть вопросы? Вопросов нет!». Милевский выбрал лучшего игрока Украины
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Футбол | 17.11.2025, 04:52
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 17
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 6
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем