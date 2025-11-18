ФОТО. Украинская журналистка поразила сексуальной фотосессией

Украинская телеведущая и модель Александра Кучеренко поделилась новыми стильными фото, посвященными поединку сборной Украины против Исландии.

Фотосессия выполнена в футбольной тематике: Александра позирует в модном образе с футболкой Adidas, поддерживая национальную команду перед решающим матчем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, команда Сергея Реброва одержала уверенную победу над Исландией со счетом 2:0 и пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Новые кадры телеведущей уже привлекли внимание фанатов – в комментариях отмечают как стильную идею фотосессии, так и искреннюю поддержку сборной Украины.