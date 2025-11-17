Товарищеские матчи. Финляндия разобрала Андорру, Египет выиграл по пенальти
17 ноября прошли контрольные матчи сборных
17 ноября были проведены товарищеские матчи сборных во время квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Сборная Египта с голом Омара Мармуша сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1). Команды решили определить победителя в серии пенальти, в которой египтяне оказались сильнее – 2:0 по пенальти.
Команда Катара проиграла африканской сборной Зимбабве, упустив победу – 1:2.
Финляндия забила четыре мяча в ворота Андорры и уверенно разобралась с соперником (4:0).
Товарищеские матчи. 17 ноября
Египет – Кабо-Верде – 1:1 (2:0 по пен.)
Голы: Мармуш, 57 – Родригес, 7
Катар – Зимбабве – 1:2
Голы: Гоуда, 9 – Гарананга, 24, Антонио, 74
Финляндия – Андорра – 4:0
Голы: Антман, 18, Пукки, 26, Пююхтия, 68, Валта, 90+2
