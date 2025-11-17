Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Финляндия
17.11.2025 19:00 – FT 4 : 0
Андорра
Товарищеские матчи. Финляндия разобрала Андорру, Египет выиграл по пенальти

17 ноября прошли контрольные матчи сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября были проведены товарищеские матчи сборных во время квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Египта с голом Омара Мармуша сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1). Команды решили определить победителя в серии пенальти, в которой египтяне оказались сильнее – 2:0 по пенальти.

Команда Катара проиграла африканской сборной Зимбабве, упустив победу – 1:2.

Финляндия забила четыре мяча в ворота Андорры и уверенно разобралась с соперником (4:0).

Товарищеские матчи. 17 ноября

Египет – Кабо-Верде – 1:1 (2:0 по пен.)

Голы: Мармуш, 57 – Родригес, 7

Катар – Зимбабве – 1:2

Голы: Гоуда, 9 – Гарананга, 24, Антонио, 74

Финляндия – Андорра – 4:0

Голы: Антман, 18, Пукки, 26, Пююхтия, 68, Валта, 90+2

