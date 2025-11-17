Польше нужно наверстать отставание в 13 мячей от Нидерландов. Это нереально
Имея запас, Нидерланды легко выполнят задачу выхода на ЧМ в игре с Литвой
Сборная Нидерландов очень близка к выходу в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.
Оранжевые имеют 17 очков и опережают Польшу (14) на три балла, а также имеют значительное преимущество по разнице мячей (+19 против +6).
В последнем туре Польша играет на выезде против Мальты, а Нидерланды принимают Литву в Амстердаме.
Чтобы обойти Нидерланды в турнирной таблице и занять первое место, Польше нужен невероятный результат – отыграть разницу в 13 мячей при своей победе и поражении конкурента в параллельном матче.
Разница мячей делают такую задачу для Польши практически фантастической. Имея большой запас, Нидерланды легко выполнят задачу выхода на ЧМ в игре с Литвой, а команде Польши придется играть матчи плей-офф, где она имеет шансы быть сеяной з первой корзины вместе с Украиной.
Турнирное положение группы G:
- Нидерланды (17 очков), Польша (14), Финляндия (10), Мальта (5), Литва (3)
Матчи последнего тура
- 21:45. Мальта – Польша
- 21:45. Нидерланды – Литва
