Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 17 ноября 2025, 20:58
Польше нужно наверстать отставание в 13 мячей от Нидерландов. Это нереально

Имея запас, Нидерланды легко выполнят задачу выхода на ЧМ в игре с Литвой

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов очень близка к выходу в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.

Оранжевые имеют 17 очков и опережают Польшу (14) на три балла, а также имеют значительное преимущество по разнице мячей (+19 против +6).

В последнем туре Польша играет на выезде против Мальты, а Нидерланды принимают Литву в Амстердаме.

Чтобы обойти Нидерланды в турнирной таблице и занять первое место, Польше нужен невероятный результат – отыграть разницу в 13 мячей при своей победе и поражении конкурента в параллельном матче.

Разница мячей делают такую задачу для Польши практически фантастической. Имея большой запас, Нидерланды легко выполнят задачу выхода на ЧМ в игре с Литвой, а команде Польши придется играть матчи плей-офф, где она имеет шансы быть сеяной з первой корзины вместе с Украиной.

Турнирное положение группы G:

  • Нидерланды (17 очков), Польша (14), Финляндия (10), Мальта (5), Литва (3)

Матчи последнего тура

  • 21:45. Мальта – Польша
  • 21:45. Нидерланды – Литва
Германия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Шахтера: «Хочу отметить двух игроков. Они были продуктивными»
В лобовой встрече Германии и Словакии будет разыграна путевка на ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу статистические расклады сборная Мальты по футболу сборная Литвы по футболу сборная Финляндии по футболу
