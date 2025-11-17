Польше нужно наверстать отставание в 13 мячей от Нидерландов. Это нереально

Сборная Нидерландов очень близка к выходу в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.

Оранжевые имеют 17 очков и опережают Польшу (14) на три балла, а также имеют значительное преимущество по разнице мячей (+19 против +6).

В последнем туре Польша играет на выезде против Мальты, а Нидерланды принимают Литву в Амстердаме.

Чтобы обойти Нидерланды в турнирной таблице и занять первое место, Польше нужен невероятный результат – отыграть разницу в 13 мячей при своей победе и поражении конкурента в параллельном матче.

Разница мячей делают такую задачу для Польши практически фантастической. Имея большой запас, Нидерланды легко выполнят задачу выхода на ЧМ в игре с Литвой, а команде Польши придется играть матчи плей-офф, где она имеет шансы быть сеяной з первой корзины вместе с Украиной.

Турнирное положение группы G:

Нидерланды (17 очков), Польша (14), Финляндия (10), Мальта (5), Литва (3)

Матчи последнего тура