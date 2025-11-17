Сборная УКРАИНЫ17 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:05
Последний матч года. Состав сборной Украины U-21 на игру с Албанией
Мельгоса назвал состав
17 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:05
Наставник молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса определил стартовый состав на контрольный матч против Албании U-21.
Встреча начнется в 19:00.
Украина U-21: Долгий, Гусев, Мельниченко, Холод, Огарков, Пастух, Ващенко, Царенко, Слесар, Гусол, Пищур.
Сборная Украины U-21 этим поединком завершает для себя 2025 год.
В отборе Евро-2027 у команды есть проблемы – 4 очка после четырех матчей и третье место в группе.
