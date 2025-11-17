ТУРАН: «Шахтер? Верю, что здесь могу многому научиться»
Арда рассказал, почему выбрал «Шахтер» для продолжения карьеры
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, почему решил возглавить «горняков» и как удается справляться с трудностями, которые создает война.
– Чтобы добиться успеха, нужно выйти из зоны комфорта. Да, это большой вызов с очень молодыми игроками. Но это шанс развивать команду, учиться и одновременно конкурировать. Я хочу этой ответственности. Верю, что здесь могу многому научиться.
В обычном клубе вы возвращаетесь домой через несколько часов после выездной игры. Здесь не так. Иногда на возвращение уходит более суток, и полноценно работать можно только через 48 часов.
Мы пытаемся использовать это. Когда ты в сердце войны, а люди приносят такие большие жертвы, нужно обращать внимание на эти вещи. Почему они играют в футбол? Почему оставляют семьи во время войны? В этом должен быть смысл.
Я думаю, мы превратили это в позитив и стараемся получать удовольствие, быть жизнерадостными. У нас много молодых бразильских игроков, которые пытаются адаптироваться и справляться с психологической нагрузкой, но иногда это утомляет.
