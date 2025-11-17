Албания U21

17 ноября молодежная сборная Украины U-21 под руководством своего главного тренера Унаи Мельгосы проведет товарищеский матч против одногодок из Албании.

Встреча состоится на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция