Албания U21

Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 17 ноября в 19:00 по Киеву.
17 ноября молодежная сборная Украины U-21 под руководством своего главного тренера Унаи Мельгосы проведет товарищеский матч против одногодок из Албании.
Встреча состоится на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
