Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Албания U21
17.11.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
17 ноября 2025, 14:15
26
0

Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 17 ноября в 19:00 по Киеву.

17 ноября 2025, 14:15
26
0
Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 ноября молодежная сборная Украины U-21 под руководством своего главного тренера Унаи Мельгосы проведет товарищеский матч против одногодок из Албании.

Встреча состоится на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Албания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Албания U-21 – Украина U-21
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Албания U-21 – Украина U-21
Албания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс товарищеского матча
Албания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн сборная Албании по футболу U-21 Албания - Украина товарищеские матчи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
