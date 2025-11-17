Хавбек сборной Исландии: «Наш план на матч сработал, спасибо тренеру»

Полузащитник сборной Исландии Исак Бергманн Йоханнессон поделился эмоциями после матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (0:2).

«Я никогда не был так разочарован. План на матч сработал. У нас были свои моменты, но их вратарь дважды невероятно хорошо спас. Это невероятно досадно, и я чувствую себя плохо.

Если бы нам сегодня повезло, мы бы довели дело до конца. Думаю, мы все время играли хорошо, тактически грамотно. Спасибо тренеру, хорошо нас настроившему, ведь мы хорошо чувствовали себя на поле как в обороне, так и в нападении.

Может быть, это наша Хорватия. Мы уже дважды проиграли им, и это было ужасно. Это просто наша Хорватия. Но нет никаких сомнений, что мы поедем на Евро-2028», – цитирует Йоханнессона fotbolti.net.

