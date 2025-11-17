Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек сборной Исландии: «Наш план на матч сработал, спасибо тренеру»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 13:57 |
612
0

Хавбек сборной Исландии: «Наш план на матч сработал, спасибо тренеру»

Исаак Бергманн Йоханнессон прокомментировал поражение своей команды

17 ноября 2025, 13:57 |
612
0
Хавбек сборной Исландии: «Наш план на матч сработал, спасибо тренеру»
УАФ

Полузащитник сборной Исландии Исак Бергманн Йоханнессон поделился эмоциями после матча отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины (0:2).

«Я никогда не был так разочарован. План на матч сработал. У нас были свои моменты, но их вратарь дважды невероятно хорошо спас. Это невероятно досадно, и я чувствую себя плохо.

Если бы нам сегодня повезло, мы бы довели дело до конца. Думаю, мы все время играли хорошо, тактически грамотно. Спасибо тренеру, хорошо нас настроившему, ведь мы хорошо чувствовали себя на поле как в обороне, так и в нападении.

Может быть, это наша Хорватия. Мы уже дважды проиграли им, и это было ужасно. Это просто наша Хорватия. Но нет никаких сомнений, что мы поедем на Евро-2028», – цитирует Йоханнессона fotbolti.net.

Ранее Александр Зинченко без слов отреагировал на невероятную победу Украины над Исландией.

По теме:
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»
Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17 ноября 2025, 08:18 5
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Тренер отметил игру Анатолия Трубина

Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16 ноября 2025, 20:40 0
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»

Тренер объяснил отсутствие в заявке Олега Очеретько

Читает Sport.ua. Жена Малиновского отреагировала на слова Руслана
Футбол | 17.11.2025, 09:59
Читает Sport.ua. Жена Малиновского отреагировала на слова Руслана
Читает Sport.ua. Жена Малиновского отреагировала на слова Руслана
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Футбол | 17.11.2025, 14:03
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем