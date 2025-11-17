Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 09:26 | Обновлено 17 ноября 2025, 09:27
1744
0

Специалист верит в подопечных Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Украинский специалист Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира:

– Сейчас такая эйфория, что мы уже вышли на чемпионат мира, но впереди еще, надеюсь, два решающих матча в плей-офф.

– Шансы велики, поэтому нужно дождаться жеребьевки, которая состоится 20 декабря, и уже от этого отталкиваться. Впрочем, у нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи «сине-желтых» за право попасть на Мундиаль, который состоится в частности и в США. Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Виталий Кварцяный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
