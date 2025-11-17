Кварцяный оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира
Специалист верит в подопечных Сергея Реброва
Украинский специалист Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира:
– Сейчас такая эйфория, что мы уже вышли на чемпионат мира, но впереди еще, надеюсь, два решающих матча в плей-офф.
– Шансы велики, поэтому нужно дождаться жеребьевки, которая состоится 20 декабря, и уже от этого отталкиваться. Впрочем, у нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи «сине-желтых» за право попасть на Мундиаль, который состоится в частности и в США. Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике.
