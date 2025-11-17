Сергей РЕБРОВ: «Он доказал, что действительно делал все для победы»

Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Александра Зубкова в победном матче квалификации чемпионата мира с Исландией:

«Зубков? К сожалению, он играл не на своей привычной позиции, но Александр может играть и на этой позиции. Сегодня он доказал, что действительно делал все для победы. Он отдался максимально, и в конце игры он забил очень важный мяч. Но всегда, если вспомнить матч в Азербайджане, очень тяжелый матч, действительно, тогда тоже самое было. Александр сделал гол, и Георгий Судаков замкнул эту передачу. У меня вообще нет претензий ни к одному игроку. Кто приезжает в национальную сборную – все работают на максимуме. Сегодня это действительно была команда. Я не хочу кого-то одного выделять, что он был лучшим».