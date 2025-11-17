Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Он доказал, что действительно делал все для победы»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 09:09 |
2446
0

Сергей РЕБРОВ: «Он доказал, что действительно делал все для победы»

Тренер сборной Украины прокомментировал игру Александра Зубкова

17 ноября 2025, 09:09 |
2446
0
Сергей РЕБРОВ: «Он доказал, что действительно делал все для победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Александра Зубкова в победном матче квалификации чемпионата мира с Исландией:

«Зубков? К сожалению, он играл не на своей привычной позиции, но Александр может играть и на этой позиции. Сегодня он доказал, что действительно делал все для победы. Он отдался максимально, и в конце игры он забил очень важный мяч. Но всегда, если вспомнить матч в Азербайджане, очень тяжелый матч, действительно, тогда тоже самое было. Александр сделал гол, и Георгий Судаков замкнул эту передачу. У меня вообще нет претензий ни к одному игроку. Кто приезжает в национальную сборную – все работают на максимуме. Сегодня это действительно была команда. Я не хочу кого-то одного выделять, что он был лучшим».

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Александр Зубков ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Сергей Ребров
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 16 ноября 2025, 22:36 6
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16 ноября 2025, 09:39 10
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже

Команда после поражения провела тренировку

Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Футбол | 17.11.2025, 04:52
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Футбол | 17.11.2025, 08:13
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 54
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 06:35 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем