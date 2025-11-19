Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Исландии выступили с заявлением о Реброве после поражения от Украины
Чемпионат мира
В Исландии выступили с заявлением о Реброве после поражения от Украины

Журналисты издания Vísir – о последнем матче отбора на ЧМ-2026

УАФ

Известное исландское издание Vísir прокомментировало матч между сборными Украины и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

«Исландия имела несколько прекрасных возможностей, но Трубин в ключевой момент выручил команду.

Украина тоже создала свои моменты и смогла реализовать два из них. Особенно досадным стал второй пропущенный мяч – после рикошета от защитника мяч оказался в воротах, и наш вратарь просто не успел отреагировать.

Ребров снова тактически переиграл Исландию: он сознательно пожертвовал поединком против Франции, зато одержал победу над Исландией. Украина – сильная команда, которая способна пройти далеко в плей-офф», – говорится в сообщении издания.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Visir.is
