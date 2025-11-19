В Исландии выступили с заявлением о Реброве после поражения от Украины
Журналисты издания Vísir – о последнем матче отбора на ЧМ-2026
Известное исландское издание Vísir прокомментировало матч между сборными Украины и Исландии в отборе на ЧМ-2026.
«Исландия имела несколько прекрасных возможностей, но Трубин в ключевой момент выручил команду.
Украина тоже создала свои моменты и смогла реализовать два из них. Особенно досадным стал второй пропущенный мяч – после рикошета от защитника мяч оказался в воротах, и наш вратарь просто не успел отреагировать.
Ребров снова тактически переиграл Исландию: он сознательно пожертвовал поединком против Франции, зато одержал победу над Исландией. Украина – сильная команда, которая способна пройти далеко в плей-офф», – говорится в сообщении издания.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
