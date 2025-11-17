Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский рассказал, что Ребров сказал команде после матча
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 06:10 | Обновлено 17 ноября 2025, 06:11
Малиновский рассказал, что Ребров сказал команде после матча

Руслан поделился впечатлениями

УАФ. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:0) для СМИ:

«У меня был полумомент, так сказать. Возможно, стоило сыграть немного иначе: найти игрока в штрафной площадке и затем двигаться. Они сделали выводы, и, конечно, было сложно найти возможность для удара.

В раздевалке праздновали, но все понимают, что впереди еще два матча. Этот цикл завершили на хорошей ноте. Прежде всего, поздравляю всех в Украине с победой. Видим трибуны – здесь всегда тепло нас поддерживают. Думаю, на «Арене Львов» или на «Олимпийском» мы могли бы сыграть еще увереннее. Надеемся на удачное жеребьевку и будем готовиться».

О словах Сергея Реброва в раздевалке: «То, что он говорил, останется внутри команды. Сказал, что молодцы, была настоящая командная игра на поле, поблагодарил за победу и подчеркнул, чтобы все берегли себя и возвращались в сборную без травм».

О сейве Трубина: «Я не видел момент, хочу посмотреть. Исландцы все схватились за голову. Анатолий – очень надежный вратарь, поэтому поздравляю команду и благодарю», – отметил полузащитник.

На 77-й минуте вместо Руслана на поле вышел Алексей Гуцуляк, который оформил гол и ассист.

Михаил Олексиенко Источник: UA-Football
Burevestnik
а як той, який не хоче бути другим воротарем у збірній,
але хоче бути другим воротарем в Реалі,
зреагував на гру Трубіна і перемогу збірної?
 
Ответить
0
Перець
Трубін вам не Лунін
Ответить
0
