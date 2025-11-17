Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Норвегии в отборе на ЧМ-2026 (1:4).

«Мы приносим извинения болельщикам. В первом тайме мы выглядели настоящей командой. Заживаем раны, поздравляем соперника, но нам определённо нужно опираться на то, что мы показали в первом тайме. Мы проявили себя и сделали важные вещи, а во втором тайме играть было сложнее.

Во второй половине мы потеряли темп, несколько раз ошиблись при выходе из обороны и дали сопернику больше пространства. Они приблизились к нашей штрафной, и мы позволили им создавать моменты.

Нужно исходить из первого тайма: мы всегда были компактны и занимали правильные позиции, нельзя закрываться после того, как соперник создаёт момент.

Через 40 секунд после начала второго тайма они нанесли первый удар в створ, и мы немного растерялись. Нам нужно прибавлять именно в таких моментах», – сказал Гаттузо.

Италия заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах.