Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 05:40 | Обновлено 17 ноября 2025, 05:53
9132
0

Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии

Скуадра Адзурра заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах

17 ноября 2025, 05:40 | Обновлено 17 ноября 2025, 05:53
9132
0
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Норвегии в отборе на ЧМ-2026 (1:4).

«Мы приносим извинения болельщикам. В первом тайме мы выглядели настоящей командой. Заживаем раны, поздравляем соперника, но нам определённо нужно опираться на то, что мы показали в первом тайме. Мы проявили себя и сделали важные вещи, а во втором тайме играть было сложнее.

Во второй половине мы потеряли темп, несколько раз ошиблись при выходе из обороны и дали сопернику больше пространства. Они приблизились к нашей штрафной, и мы позволили им создавать моменты.

Нужно исходить из первого тайма: мы всегда были компактны и занимали правильные позиции, нельзя закрываться после того, как соперник создаёт момент.

Через 40 секунд после начала второго тайма они нанесли первый удар в створ, и мы немного растерялись. Нам нужно прибавлять именно в таких моментах», – сказал Гаттузо.

Италия заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах.

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
сборная Италии по футболу сборная Норвегии по футболу Дженнаро Гаттузо ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Альфредо Педулла
Оцените материал
(112)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 3
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 ноября 2025, 00:04 3
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17.11.2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 16.11.2025, 22:36
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16.11.2025, 09:39
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 06:35 4
Футбол
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем