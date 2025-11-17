Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису Президента.

«Хочу искренне поблагодарить всех украинцев!

Сегодняшняя победа – это не просто результат. Это ваша вера, ваши эмоции, ваши голоса, которые мы ощущаем независимо от того, где играем. Мы всегда говорим с ребятами в раздевалке: когда за нами страна – мы не имеем права играть иначе. Спасибо журналистам и всем, кто критиковал нас честно и по существу.

Отдельная благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису Президента. Мы постоянно ощущаем вашу поддержку – не в громких словах, а в конкретных действиях. Вашу поддержку чувствует вся команда. Очень важно ощущать, что именно сейчас мы все как одно целое.

Все вместе мы – Единая Украина. Все вместе мы сильнее и готовы достигать больших целей.»

Сборная Украины одержала победу над Исландией (2:0) в квалификации на ЧМ-2026, что позволило команде продолжить борьбу в плей-офф за право участия в мундиале.