Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 04:52 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:53
246
1

Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы

Тренер сборной Украины выразил благодарность

17 ноября 2025, 04:52 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:53
246
1 Comments
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису Президента.

«Хочу искренне поблагодарить всех украинцев!

Сегодняшняя победа – это не просто результат. Это ваша вера, ваши эмоции, ваши голоса, которые мы ощущаем независимо от того, где играем. Мы всегда говорим с ребятами в раздевалке: когда за нами страна – мы не имеем права играть иначе. Спасибо журналистам и всем, кто критиковал нас честно и по существу.

Отдельная благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису Президента. Мы постоянно ощущаем вашу поддержку – не в громких словах, а в конкретных действиях. Вашу поддержку чувствует вся команда. Очень важно ощущать, что именно сейчас мы все как одно целое.

Все вместе мы – Единая Украина. Все вместе мы сильнее и готовы достигать больших целей.»

Сборная Украины одержала победу над Исландией (2:0) в квалификации на ЧМ-2026, что позволило команде продолжить борьбу в плей-офф за право участия в мундиале.

По теме:
«Могли бы отлетать, если бы не он». Аналитик Dota 2 после победы сборной
Украинский капитан по CS2 взорвался реакцией на гол Зубкова
Названа стоимость билетов на матчи ЧМ-2026. Это космос
футбол чемпионат мира
Михаил Олексиенко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван Лев невероятного матча с Исландией. И это не Трубин!
Футбол | 16 ноября 2025, 21:23 9
Назван Лев невероятного матча с Исландией. И это не Трубин!
Назван Лев невероятного матча с Исландией. И это не Трубин!

Признание получил Виктор Цыганков

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 23
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
Футбол | 16.11.2025, 11:05
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16.11.2025, 09:39
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
ВИДЕО. Безумная реакция Зинченко на победный гол Зубкова. Топ
Футбол | 17.11.2025, 03:05
ВИДЕО. Безумная реакция Зинченко на победный гол Зубкова. Топ
ВИДЕО. Безумная реакция Зинченко на победный гол Зубкова. Топ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Нормально прогнулся, особенно про офис президента, который бы заменил на ВСУ.
Ответить
+1
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
15.11.2025, 03:55
Бокс
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
16.11.2025, 23:41 2
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32 1
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем