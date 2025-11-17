Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это для Украины!». Шевченко взорвался эмоциями после победы над Исландией
17 ноября 2025, 02:03 | Обновлено 17 ноября 2025, 02:06
«Это для Украины!». Шевченко взорвался эмоциями после победы над Исландией

Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией

«Это для Украины!». Шевченко взорвался эмоциями после победы над Исландией
Instagram. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциональной реакцией после победы сборной Украины над Исландией в решающем матче отбора на чемпионат мира-2026.

Команда Сергея Реброва добилась важнейшей победы и обеспечила себе место в плей-офф.

После финального свистка Шевченко спустился в раздевалку, где тепло обнял футболистов и тренерский штаб. Легенда украинского футбола поблагодарил игроков за самоотдачу и подчеркнул, что эта победа – для всей страны.

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Сегодня сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Украина превыше всего!», – написал Шевченко в соцсетях.

Победа над Исландией стала одной из важнейших в цикле: Украина сохраняет шанс попасть на мундиаль 2026 года и продолжает борьбу в плей-офф.

Максим Лапченко
