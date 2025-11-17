«Это для Украины!». Шевченко взорвался эмоциями после победы над Исландией

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциональной реакцией после победы сборной Украины над Исландией в решающем матче отбора на чемпионат мира-2026.

Команда Сергея Реброва добилась важнейшей победы и обеспечила себе место в плей-офф.

После финального свистка Шевченко спустился в раздевалку, где тепло обнял футболистов и тренерский штаб. Легенда украинского футбола поблагодарил игроков за самоотдачу и подчеркнул, что эта победа – для всей страны.

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Сегодня сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Украина превыше всего!», – написал Шевченко в соцсетях.

Победа над Исландией стала одной из важнейших в цикле: Украина сохраняет шанс попасть на мундиаль 2026 года и продолжает борьбу в плей-офф.