Украинская ассоциация футбола опубликовала фото эмоций игроков сборной Украины после победы в ключевом матче.

Сборная Украины взяла верх над командой Исландии (2:0) и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

16 ноября в Варшаве сборная Украины переиграла команду Исландии (2:0) и заняла второе место и вышла в плей-офф.

Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3 минуте.

Сине-желтые набрали 10 очков, опередив Исландию (7) и Азербайджан (1), и пропустили вперед только Францию (16).

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира