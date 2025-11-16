Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 23:12 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:18
394
0

ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира

Сине-желтая сборная взяла верх над командой Исландии

16 ноября 2025, 23:12 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:18
394
0
ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала фото эмоций игроков сборной Украины после победы в ключевом матче.

Сборная Украины взяла верх над командой Исландии (2:0) и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

16 ноября в Варшаве сборная Украины переиграла команду Исландии (2:0) и заняла второе место и вышла в плей-офф.

Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3 минуте.

Сине-желтые набрали 10 очков, опередив Исландию (7) и Азербайджан (1), и пропустили вперед только Францию (16).

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира

По теме:
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия фото эмоции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16 ноября 2025, 10:29 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Немцы и словаки – за первое место, мы и исландцы – за второе, итальянцы и норвежцы – за престиж

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 23
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
Футбол | 16.11.2025, 17:55
10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
Азербайджан – Франция – 1:3. Камбек после пропущенного на 4-й. Видео голов
Футбол | 16.11.2025, 22:13
Азербайджан – Франция – 1:3. Камбек после пропущенного на 4-й. Видео голов
Азербайджан – Франция – 1:3. Камбек после пропущенного на 4-й. Видео голов
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Футбол | 16.11.2025, 17:37
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
15.11.2025, 06:42 3
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
14.11.2025, 20:59 11
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем