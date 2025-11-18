Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 04:22 |
Йожеф – о Малиновском

Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре легионеров «сине-желтых» в матче против Исландии.

«Был опасным на правом фланге Цыганков, старался Миколенко. Трубин вытащил два сложных мяча, действительно выручил в нужный момент. А вот Малиновский на этот раз не впечатлил», – сказал Сабо.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
