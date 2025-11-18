Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Йожеф – о Малиновском
Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре легионеров «сине-желтых» в матче против Исландии.
«Был опасным на правом фланге Цыганков, старался Миколенко. Трубин вытащил два сложных мяча, действительно выручил в нужный момент. А вот Малиновский на этот раз не впечатлил», – сказал Сабо.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – обратился к журналисту
Украинец отказался от титула WBO, до статуса полноценного чемпиона повышен Уордли