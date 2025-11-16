Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 23:08 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:09
709
0

ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией

Подопечные Сергея Реброва попали в плей-офф ЧМ-2026

16 ноября 2025, 23:08 | Обновлено 16 ноября 2025, 23:09
709
0
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки сборной Украины после финального свистка вместе с болельщиками отпраздновали победу над Исландией в групповом отборе к чемпионату мира 2026 года.

Подопечные Сергея Реброва на арене «Легия» в Варшаве обыграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Благодаря победе над исландцами сборная Украины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф.

По завершении встречи украинские футболисты бурно радовались, аплодируя и благодарив болельщиков.

ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией

УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
УАФ

По теме:
ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец матча! Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 ноября 2025, 21:14 1
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец матча! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец матча! Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026

Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16 ноября 2025, 08:50 8
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии

Арсений Батагов так и не смог дебютировать за команду Реброва

Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Футбол | 16.11.2025, 22:39
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Футбол | 16.11.2025, 17:37
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 16.11.2025, 16:43
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
15.11.2025, 06:22
Бокс
Легенда Динамо: «Этот украинец на голову выше Зинченко»
Легенда Динамо: «Этот украинец на голову выше Зинченко»
15.11.2025, 23:37 1
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
15.11.2025, 06:42 3
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем