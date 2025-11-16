Игроки сборной Украины после финального свистка вместе с болельщиками отпраздновали победу над Исландией в групповом отборе к чемпионату мира 2026 года.

Подопечные Сергея Реброва на арене «Легия» в Варшаве обыграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Благодаря победе над исландцами сборная Украины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф.

По завершении встречи украинские футболисты бурно радовались, аплодируя и благодарив болельщиков.

ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ