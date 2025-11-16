ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Подопечные Сергея Реброва попали в плей-офф ЧМ-2026
Игроки сборной Украины после финального свистка вместе с болельщиками отпраздновали победу над Исландией в групповом отборе к чемпионату мира 2026 года.
Подопечные Сергея Реброва на арене «Легия» в Варшаве обыграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.
Благодаря победе над исландцами сборная Украины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф.
По завершении встречи украинские футболисты бурно радовались, аплодируя и благодарив болельщиков.
