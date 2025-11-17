Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МИЛЕВСКИЙ: «Мы простые смертные, а они поехали смотреть сборную в Варшаву»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 06:40
Артем отреагировал на триумф против Исландии

Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский отреагировал на победу сборной Украины против Исландии.

«Эмоции переполняют, я очень рад. Тактика Реброва со вторым составом на Францию себя оправдала. По сравнению со сборной Исландии наши игроки были намного свежее. Поздравляю нашу команду с победой. Также я угадал стартовый состав и результат перед игрой, так что скоро меня Вангой назовут.

Видел, что на матче в Варшаве в наше трудное время присутствовали Жека Селезнев, Валерий Федорчук и Артем Федецкий. Ну как мы можем при таких болельщиках не выиграть?

Пусть всегда ездят в Европу и болеют за наших, если сборная Украины при них будет побеждать. А мы, как простые смертные, болели за нашу команду в киевском пабе, в Варшаву мы не ездим», – сказал Милевский.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Артем Милевский
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
