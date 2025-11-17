МИЛЕВСКИЙ: «Мы простые смертные, а они поехали смотреть сборную в Варшаву»
Артем отреагировал на триумф против Исландии
Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский отреагировал на победу сборной Украины против Исландии.
«Эмоции переполняют, я очень рад. Тактика Реброва со вторым составом на Францию себя оправдала. По сравнению со сборной Исландии наши игроки были намного свежее. Поздравляю нашу команду с победой. Также я угадал стартовый состав и результат перед игрой, так что скоро меня Вангой назовут.
Видел, что на матче в Варшаве в наше трудное время присутствовали Жека Селезнев, Валерий Федорчук и Артем Федецкий. Ну как мы можем при таких болельщиках не выиграть?
Пусть всегда ездят в Европу и болеют за наших, если сборная Украины при них будет побеждать. А мы, как простые смертные, болели за нашу команду в киевском пабе, в Варшаву мы не ездим», – сказал Милевский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка стыковых матчей пройдет 20 ноября в 14:00 в Цюрихе
С большой вероятностью Украина окажется в 1-й корзине и с Италией не сыграет