Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Тренер отметил игру Анатолия Трубина

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после победы над Исландией и отметил игру в матче Анатолия Трубина.

«Мои эмоции? Как и у всех украинцев. Когда я зашел в раздевалку, игроки сказали, что сегодня была команда. Все могло сложиться по-разному. Анатолий Трубин вытащил действительно тяжелые мячи. Думаю, мы заслужили победу», – сказал Ребров.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
GloryUkraine
І у ісландців воротар був кращим за всіх. Те, що наші забили тільки в кінці матчу і всього два, повністю його заслуга.
Юра Ганусяк
Україна в грі-трилері виграла Ісландію  писаку треба виграти. Не ганьбіть мову. 
Singularis
Без наших голов было бы 0:0)
