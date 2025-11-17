Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после победы над Исландией и отметил игру в матче Анатолия Трубина.

«Мои эмоции? Как и у всех украинцев. Когда я зашел в раздевалку, игроки сказали, что сегодня была команда. Все могло сложиться по-разному. Анатолий Трубин вытащил действительно тяжелые мячи. Думаю, мы заслужили победу», – сказал Ребров.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.