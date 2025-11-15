Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турция одолела Болгарию и гарантировала себе плей-офф квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
15.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
Болгария
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 20:55 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:00
321
0

Турки разобрались с соперниками 2:0 в матче пятого тура группы Е

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Турции уверенно переиграла команду Болгарию в матче пятого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Турки одолели соперников со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе Тимсах Арена в городе Бурса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 18-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. На 84-й автогол оформил Атанас Чернев.

Турция за пять туров набрала 12 очков из 15 возможных, единственное поражение – от Испании. В последнем туре турки встретятся как раз с испанцами, у которых 15 баллов и ноль пропущенных.

Турции нужно побеждать Испанию с разницей в 10 мячей, поэтому, фактически, Испания напрямую вышла на мундиаль, а Турция сыграет в плей-офф отбора.

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 15 ноября

Турция – Болгария – 2:0

Голы: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 84

сборная Турции по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хакан Чалханоглу автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
