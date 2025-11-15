Турция одолела Болгарию и гарантировала себе плей-офф квалификации ЧМ-2026

Сборная Турции уверенно переиграла команду Болгарию в матче пятого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Турки одолели соперников со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе Тимсах Арена в городе Бурса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 18-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. На 84-й автогол оформил Атанас Чернев.

Турция за пять туров набрала 12 очков из 15 возможных, единственное поражение – от Испании. В последнем туре турки встретятся как раз с испанцами, у которых 15 баллов и ноль пропущенных.

Турции нужно побеждать Испанию с разницей в 10 мячей, поэтому, фактически, Испания напрямую вышла на мундиаль, а Турция сыграет в плей-офф отбора.

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 15 ноября

Турция – Болгария – 2:0

Голы: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 84