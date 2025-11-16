РЕБРОВ: «К сожалению, так случилось. Почему не спрашиваете меня об этом?»
Тренер – о травмированных игроках и матче против Исландии
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о матче с Исландией и сообщил, что без травм не обойтись.
«Почему вы не спрашиваете, как мы планируем действовать без Зинченко или Довбика? Травмы в команде случаются постоянно. Мы вынуждены учитывать эти обстоятельства, а результат должны делать те футболисты, которые сейчас доступны сборной», — отметил Ребров.
Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи — в 19:00.
Ранее Ребров прокомментировал травму полузащитника Георгия Судакова, из-за которой он не сыграет со сборной Исландии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Критику получили Гуцуляк и Караваев
Александр Лобода рассказала о ЧП в Нюрнберге