  РЕБРОВ: «К сожалению, так случилось. Почему не спрашиваете меня об этом?»
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 04:02
РЕБРОВ: «К сожалению, так случилось. Почему не спрашиваете меня об этом?»

Тренер – о травмированных игроках и матче против Исландии

РЕБРОВ: «К сожалению, так случилось. Почему не спрашиваете меня об этом?»
УАФ. Георгий Судаков

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о матче с Исландией и сообщил, что без травм не обойтись.

«Почему вы не спрашиваете, как мы планируем действовать без Зинченко или Довбика? Травмы в команде случаются постоянно. Мы вынуждены учитывать эти обстоятельства, а результат должны делать те футболисты, которые сейчас доступны сборной», — отметил Ребров.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Ребров прокомментировал травму полузащитника Георгия Судакова, из-за которой он не сыграет со сборной Исландии.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
