15 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Греции встретится со сборной Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда дала своим поклонникам надежду, что она (вообще-то чемпион Европы двадцатилетней давности) наконец-то вернутся на достойный уровень. Но в прошлом году все-таки не получилось выйти на Евро: в решающем поединке квалификации на выезде после 0:0 уступили по пенальти грузинам. Потом в Лиге Наций получилось продемонстрировать результат на уровне Англии, которую даже обыграли на выезде - но все равно та в итоге стала первой. А в плей-офф, в марте, уступили как раз шотландцам.

Сейчас греки начинали с победы, причем крупной - разгромили белорусов 5:1. Но потом были только поражения от более сильных противников, и датчан (уже дважды), и в Глазго. Так что лишь победа, причем желательно покрупнее, сейчас оставит шансы хотя бы на второе место в группе.

Шотландия

Сборная как не была никогда грандом, так и не стала ею сейчас. Но при этом она сейчас вышла на неплохой уровень: сыграла на двух последних Евро (пусть даже на обоих было по два поражения и одной ничьей), пробилась в дивизион А Лиги Наций. Да, там были третьими в своем квартете, но все же получилось отстоять право и потом сыграть на таком же уровне этого молодого турнира. Весной проиграли дома грекам, но потом уверенно выиграли на выезде.

Сейчас подопечные Стива Кларка подтвердили свой достаточно высокий уровень. Они даже с Данией, еще и на выезде, оформили нулевую ничью. Потом были только победы, так что есть все шансы выиграть группу и наконец-то вернуться на чемпионат мира. Вот только для этого желательно не терять очки в Афинах.

Статистика личных встреч

В 1995-м году стороны обменялись домашними победами, в марте - выездными. И в октябре шотландцы на своем поле оформили 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают греков фаворитами на своем поле. Но это принципиальный поединок, в котором важен результат - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).