Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Греция
15.11.2025 21:45 – 40 1 : 0
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:06 |
223
0

Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 15 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

15 ноября 2025, 21:06 |
223
0
Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Греции встретится со сборной Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда дала своим поклонникам надежду, что она (вообще-то чемпион Европы двадцатилетней давности) наконец-то вернутся на достойный уровень. Но в прошлом году все-таки не получилось выйти на Евро: в решающем поединке квалификации на выезде после 0:0 уступили по пенальти грузинам. Потом в Лиге Наций получилось продемонстрировать результат на уровне Англии, которую даже обыграли на выезде - но все равно та в итоге стала первой. А в плей-офф, в марте, уступили как раз шотландцам.

Сейчас греки начинали с победы, причем крупной - разгромили белорусов 5:1. Но потом были только поражения от более сильных противников, и датчан (уже дважды), и в Глазго. Так что лишь победа, причем желательно покрупнее, сейчас оставит шансы хотя бы на второе место в группе.

Шотландия

Сборная как не была никогда грандом, так и не стала ею сейчас. Но при этом она сейчас вышла на неплохой уровень: сыграла на двух последних Евро (пусть даже на обоих было по два поражения и одной ничьей), пробилась в дивизион А Лиги Наций. Да, там были третьими в своем квартете, но все же получилось отстоять право и потом сыграть на таком же уровне этого молодого турнира. Весной проиграли дома грекам, но потом уверенно выиграли на выезде.

Сейчас подопечные Стива Кларка подтвердили свой достаточно высокий уровень. Они даже с Данией, еще и на выезде, оформили нулевую ничью. Потом были только победы, так что есть все шансы выиграть группу и наконец-то вернуться на чемпионат мира. Вот только для этого желательно не терять очки в Афинах.

Статистика личных встреч

В 1995-м году стороны обменялись домашними победами, в марте - выездными. И в октябре шотландцы на своем поле оформили 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают греков фаворитами на своем поле. Но это принципиальный поединок, в котором важен результат - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Греция
15 ноября 2025 -
21:45
Шотландия
Тотал меньше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Малиновского перед матчем с Исландией
Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
Известный екс-игрок Черноморца дал прогноз на матч Украина – Исландия
сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Футбол | 15 ноября 2025, 07:22 5
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции

Бывший тренер шокирован, что команда не нанесла ни одного удара по воротам

Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15 ноября 2025, 06:23 0
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там

Германии для получения путевки нужно не проиграть Словакии в последнем туре

Тренер сборной Португалии: «Роналду провоцировали, это не дисквалификация»
Футбол | 15.11.2025, 20:22
Тренер сборной Португалии: «Роналду провоцировали, это не дисквалификация»
Тренер сборной Португалии: «Роналду провоцировали, это не дисквалификация»
Казахстан – Бельгия – 1:1. Сенсационная ничья в Астане. Видео голов и обзор
Футбол | 15.11.2025, 18:25
Казахстан – Бельгия – 1:1. Сенсационная ничья в Астане. Видео голов и обзор
Казахстан – Бельгия – 1:1. Сенсационная ничья в Астане. Видео голов и обзор
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
Футбол | 15.11.2025, 13:01
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
14.11.2025, 06:23 31
Футбол
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
14.11.2025, 10:27 1
Футбол
Ломаченко ради поединка с легендой готов пойти на позорный поступок
Ломаченко ради поединка с легендой готов пойти на позорный поступок
14.11.2025, 09:14 6
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
13.11.2025, 20:20 76
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 2
Футбол
Красная Роналду. Португалия опозорилась в Дублине и пока не вышла на ЧМ-26
Красная Роналду. Португалия опозорилась в Дублине и пока не вышла на ЧМ-26
13.11.2025, 23:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем