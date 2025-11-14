ATP14 ноября 2025, 15:30 | Обновлено 14 ноября 2025, 16:07
Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
14 ноября итальянский теннисист Янник Синнер продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025.
В третьем туре группы Бьорна Борга итальянец сыграет против Бена Шелтона. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.
Это будет девятая встреча соперников. Счет 7:1 в пользу Янника.
В одном квартете Синнер и Шелтон выступают вместе с Александром Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом.
