Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
14 ноября 2025, 15:30 | Обновлено 14 ноября 2025, 16:07
0

Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

14 ноября итальянский теннисист Янник Синнер продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025.

В третьем туре группы Бьорна Борга итальянец сыграет против Бена Шелтона. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятая встреча соперников. Счет 7:1 в пользу Янника.

В одном квартете Синнер и Шелтон выступают вместе с Александром Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом.

📺 Видеотрансляция
Янник Синнер Бен Шелтон смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
