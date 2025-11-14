Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября итальянский теннисист Янник Синнер продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025.

В третьем туре группы Бьорна Борга итальянец сыграет против Бена Шелтона. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.

Это будет девятая встреча соперников. Счет 7:1 в пользу Янника.

В одном квартете Синнер и Шелтон выступают вместе с Александром Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом.