Игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Фил Фоден забавно отпраздновали взятие ворот «Ливерпуля» в матче Английской Премьер-лиги, став вирусными в социальных сетях.

Норвежский нападающий, Холанд, открыл счет на 29-й минуте, выиграв борьбу в воздухе и отправив мяч точно в угол ворот.

На радостях Эрлинг побежал праздновать к угловому флажку, а за ним присоединился Фил Фоден.

Пока футболисты радовались голу, кто-то из болельщиков бросил на поле яблоко. Игроки не растерялись – подняли фрукт и, в шутку, откусили от него по кусочку, чем развеселили фанатов.

В результате «Манчестер Сити» уничтожил соперника, выиграв со счетом 3:0.

ВИДЕО. Гол с привкусом яблока: забавное празднование Холанда и Фодена

the Haaland & Foden apple incident from this angle😂😂



pic.twitter.com/WNzrK3QHDy — foland (fan) (@propsMCFC) November 10, 2025