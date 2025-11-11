ВИДЕО. Гол с привкусом яблока: забавное празднование Холанда и Фодена
Игроки «Манчестер Сити» не растерялись при виде фрукта
Игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Фил Фоден забавно отпраздновали взятие ворот «Ливерпуля» в матче Английской Премьер-лиги, став вирусными в социальных сетях.
Норвежский нападающий, Холанд, открыл счет на 29-й минуте, выиграв борьбу в воздухе и отправив мяч точно в угол ворот.
На радостях Эрлинг побежал праздновать к угловому флажку, а за ним присоединился Фил Фоден.
Пока футболисты радовались голу, кто-то из болельщиков бросил на поле яблоко. Игроки не растерялись – подняли фрукт и, в шутку, откусили от него по кусочку, чем развеселили фанатов.
В результате «Манчестер Сити» уничтожил соперника, выиграв со счетом 3:0.
the Haaland & Foden apple incident from this angle😂😂— foland (fan) (@propsMCFC) November 10, 2025
pic.twitter.com/WNzrK3QHDy
While Jérémy Doku celebrated his goal, Haaland and Foden were celebrating by eating an apple 🍎 😂— ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2025
Manchester City were having fun today 🤣 pic.twitter.com/cIqXumSITI
