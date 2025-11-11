Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Гол с привкусом яблока: забавное празднование Холанда и Фодена
Англия
11 ноября 2025, 20:16
128
1

Игроки «Манчестер Сити» не растерялись при виде фрукта

Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Фил Фоден забавно отпраздновали взятие ворот «Ливерпуля» в матче Английской Премьер-лиги, став вирусными в социальных сетях.

Норвежский нападающий, Холанд, открыл счет на 29-й минуте, выиграв борьбу в воздухе и отправив мяч точно в угол ворот.

На радостях Эрлинг побежал праздновать к угловому флажку, а за ним присоединился Фил Фоден.

Пока футболисты радовались голу, кто-то из болельщиков бросил на поле яблоко. Игроки не растерялись – подняли фрукт и, в шутку, откусили от него по кусочку, чем развеселили фанатов.

В результате «Манчестер Сити» уничтожил соперника, выиграв со счетом 3:0.

Эрлинг Холанд Фил Фоден Манчестер Сити Ливерпуль видео празднование Манчестер Сити - Ливерпуль
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Сообщить об ошибке

Евгений Иванович
Срачка на них після цього не напала?😄
