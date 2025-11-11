ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Теперь Михаил – брюнет с волосами средней длины
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о съемках нового фильма о донецком клубе.
В съемках фильма участвуют бывший главный тренер команды Игорь Йовичевич и экс-вингер «горняков» Михаил Мудрик. Последний уже почти год переживает отстранение от футбола и редко появляется на публике.
На новом фото можно заметить, что Михаил изменил цвет волос и выбрал прическу средней длины. До перехода в «Челси» Мудрик запомнился болельщикам удлиненными светлыми волосами, а уже во время лондонского этапа карьеры побрился практически под ноль.
