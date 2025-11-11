Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

11 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец сыграет против Тейлора Фритца. Встреча начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 4:1 в пользу испанца.

В одном квартете Алькарас и Фритц выступают вместе с Лоренцо Музетти и Алексом де Минауром.

📺 Видеотрансляция
Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
