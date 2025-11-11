ATP11 ноября 2025, 13:18 |
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
11 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.
Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец сыграет против Тейлора Фритца. Встреча начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 4:1 в пользу испанца.
В одном квартете Алькарас и Фритц выступают вместе с Лоренцо Музетти и Алексом де Минауром.
