Чемпионат мира11 ноября 2025, 12:26 |
Ванат назвал главную силу сборной Украины перед матчами отбора на ЧМ-2026
Владислав считает, что у «сине-желтых» очень сильный коллектив
Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат рассказал, в чем величайшая сила «сине-желтых» перед решающими матчами отбора на чемпионат мира 2026 года.
– По-твоему, в чем состоит суперсила сборной Украины?
– В коллективе, наверное. Если будем все как одно целое, то все будет хорошо, – сказал Ванат.
13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 сине-желтые сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.
