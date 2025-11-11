Ванат назвал главную силу сборной Украины перед матчами отбора на ЧМ-2026

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат рассказал, в чем величайшая сила «сине-желтых» перед решающими матчами отбора на чемпионат мира 2026 года.

– По-твоему, в чем состоит суперсила сборной Украины?

– В коллективе, наверное. Если будем все как одно целое, то все будет хорошо, – сказал Ванат.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 сине-желтые сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.