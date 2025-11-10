Лидера Кривбасса вызвали в сборную. Это один из лучших игроков УПЛ

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о вызове нападающего Глейкера Мендосы в состав национальной сборной Венесуэлы.

Венесуэла во время международной паузы в ноябре сыграет два товарищеских матча – против Австралии (15.11) и Канады (18.11). Обе игры пройдут в Соединенных Штатах Америки.

Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года. На данный момент в его активе 3 матча за национальную команду.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

