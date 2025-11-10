Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидера Кривбасса вызвали в сборную. Это один из лучших игроков УПЛ
10 ноября 2025, 20:33 |
Глейкер Мендоса будет играть за Венесуэлу во время международной паузы

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о вызове нападающего Глейкера Мендосы в состав национальной сборной Венесуэлы.

Венесуэла во время международной паузы в ноябре сыграет два товарищеских матча – против Австралии (15.11) и Канады (18.11). Обе игры пройдут в Соединенных Штатах Америки.

Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года. На данный момент в его активе 3 матча за национальную команду.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее Глейкер Мендоса прокомментировал поражение «Кривбасса» в игре против «Карпат» (0:1).

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог сборная Венесуэлы по футболу Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса сборная Австралии по футболу сборная Канады по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Prokop_Andriy
це класно, він заслужив на цей виклик
