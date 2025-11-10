Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 17:58 | Обновлено 10 ноября 2025, 18:10
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» празднует 3-ю викторию кряду (мячи 14-2).

Подопечные Арды Турана становятся авторами 15-й крупной победы в этом сезоне.

Горняки продлевают голевую домашнюю серию до 20 матчей.

10-й мяч за оранжево-черных забивает Педринью (ЧУ – 8, ЕК – 2).

«Полтава» обходится без побед и пропускает 10 игр подряд (=3-7).

Малиново-золотые терпят самое крупное поражение в элитном дивизионе.

«Динамо» прерывает домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 29 матчей (+22=7). Последний раз бело-синие уступали гостям 3 ноября 2023 года - 0:1 с «Шахтером».

Завершают динамовцы и две голевые серии: общую – из 13 игр и домашнюю – из 16. Последний раз киевляне оставались «на сухом пайке» 9 мая – 0:0 в гостях с «Полесьем», а в родных стенах – 21 сентября 2024-го – 0:0 с «Рухом».

70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» проводит Александр Шовковский (+48=18-4, 158-54).

Денис Попов проводит 150-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 102, КУ – 10, ЕК – 38), а Николай Михайленко – 100-й в карьере (ЧУ – 79, КУ – 5, ЕК – 13, СУ – 2).

ЛНЗ с 5-й попытки впервые берет верх над «Динамо».

Подопечные Виталия Пономарева устанавливают личный рекорд, отпраздновав 3-ю кряду викторию в гостях (мячи 6-1).

«Полесье» вносит сразу четыре поправки в таблицу клубных достижений, одержав 4-ю победу подряд на выезде (мячи 12-1), продлив безничейную серию на чужих полях до 7 игр (+6-1), голевую гостевую – до 12, а общую сухую – до 468 минут.

Богдан Михайличенко становится 4-м игроком житомирян, проведшим 50 матчей в УПЛ.

25-й мяч в карьере забивает Александр Назаренко (ЧУ – 21, КУ – 3, ЕК – 1).

Александр Назаренко забивает 12-й мяч в чемпионатах Украины за «Полесье» и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Алексея Гуцуляка.

Александр Назаренко становится автором 20-го гола джокеров желто-зеленых.

60-й сухой матч в карьере проводит Евгений Волынец (ЧУ – 56, КУ – 1, ЕК – 3).

«Александрия» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 0-6).

Черно-желто-зеленые продлевают домашнюю безничейную серию до 10 игр (+6-4).

Подопечные Кирилла Нестеренко обходятся без голов на своем поле 315 минут кряду.

Александрийцы проводят 50-й безголевой матч в родных стенах.

«Карпаты» одерживают 10-ю победу на своем поле и прерывают «рекордную» домашнюю безвыигрышную серию, которая составила 7 игр (=4-3). Последний раз подопечные Владислава Лупашко праздновали викторию в родных стенах 11 мая – 2:1 с «Александрией»

Сухая серия «львов» достигает 274-х минут.

Голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин становится «обладателем» 80-й красной карточки вратарей в чемпионатах Украины.

ФК Кривбасс. Александр Кемкин

«Металлист 1925» обновляет личный рекорд, реализовав 7-й пенальти подряд.

Эрмир Рашица становится автором 50-го домашнего гола харьковчан в элитном дивизионе.

250-й матч в карьере в рядах украинских клубов проводит Артем Шабанов (ЧУ – 214, КУ – 22, ЕК – 14).

«Верес» проводит 250-й матч в чемпионатах Украины.

Ровенчане 40-й раз играют на «ноль» в родных стенах.

Виталий Бойко становится автором 10-го гола красно-черных в поединках с желто-черными.

Все 4 гола Виталия Бойко в этом сезоне оказываются победными для «Вереса».

Общая безголевая серия «Руха» достигает 276 минут, а гостевая - 283-х.

40-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Иван Федык (+8=11-21, 35-63).

Остап Притула становится вторым игроком желто-черных после Юрия Климчука, проведшим 100 матчей в украинских чемпионатах.

«Колос» одерживает 5-ю волевую победу в УПЛ, а «Кудровка» терпит 1-е безвольное поражение.

Подопечные Василия Баранова впервые уступают гостям (в 7-й игре).

Ковалевцы устанавливают личный рекорд, реализовав 11-й пенальти подряд.

«Эпицентр» терпит поражение во всех 6 матчах на своем поле (мячи 9-17).

Безничейная серия подопечных Сергея Нагорняка достигает 12 игр (+3-9).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Вячеслав Чурко («Металлист 1925»), 100-й - Игорь Харатин («Верес»), 50-й - Яков Башич («Заря») и Руслан Нещерет («Динамо»), 1-й - Владислав Даниленко («Полтава»).

10-й мяч в УПЛ забивают Эдуард Сарапий и Эгиналду, 5-й – Андрей Сторчоус, 1-й – Денис Галенков (в 15-й игре).

Во 2-й команде элитного дивизиона открывает голевой счет Евгений Пастух (ЛНЗ).

Ефим Конопля становится автором 250-го гола сезона-2025/26, а Андрей Цуриков забивает 40-й мяч джокеров.

5-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Назар Домчак.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Александр Кемкин (в 44-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Имеем то, что имеем. Буяльский прокомментировал последние результаты Динамо
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Игрок ЛНЗ: «Еврокубки? Будем к этому стремиться»
цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
