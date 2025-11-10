Лесное выиграло два матча. Известно, как это повлияло на финансирование

В двух предыдущих турах Второй лиги ФК «Лесное» обыграл «Реал-Фарму» (3:1) и «Скалу 1911» (4:1), благодаря чему поднялся на четвертое место в группе А Второй лиги.

Однако это никак не повлияло на отношение руководства к команде. Футболисты до сих пор не получили ни одной зарплаты за этот сезон. На данный момент она может рассчитывать только на премиальные за победы.

Единственное, что сейчас держит команду вместе, – это энтузиазм молодежи, к которой есть интерес, и дружный коллектив. Также удерживать клуб на плаву помогает директор Виктор Зелинский и спонсор, который на минимальном уровне финансирует тренировочный процесс команды. Но все же перспективы выхода клуба из пике на сегодня туманные.