ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
9 ноября в 18:30 прошел поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги. Манчестер Сити одолел Ливерпуль на домашней арене Этихад в Манчестере.
На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв. На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).
На 45+3 минуте Нико Гонсалес пробил издали, и после рикошета мяч залетел в ворота (2:0). На 63-й минуте обводящим ударом издали Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0).
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Арне Слота.
