Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 10 ноября 2025, 12:06
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Коллаж Sport.ua

9 ноября в 18:30 прошел поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги. Манчестер Сити одолел Ливерпуль на домашней арене Этихад в Манчестере.

На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв. На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).

На 45+3 минуте Нико Гонсалес пробил издали, и после рикошета мяч залетел в ворота (2:0). На 63-й минуте обводящим ударом издали Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0).

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Арне Слота.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль

Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Пеп Гвардиола
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
