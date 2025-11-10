Саленко – о претенденте на чемпионство и фаворитах в борьбе за медали
Бывший нападающий «Динамо» назвал команды, которые будут бороться за самые высокие места в УПЛ
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Олег Саленко подвел итоги прошедшего тура в украинской Премьер-лиге, назвав главного претендента на чемпионство и тех, кто будет бороться за медали.
– «Шахтер» опережает «Динамо» уже на семь очков. Для «Динамо» борьба за чемпионство заканчивается?
– Нет. Если в ближайшее время произойдут изменения. В противном случае, хорошо будет, если «Динамо» зацепиться за еврокубки.
– Сейчас, по истечении 12-ти туров вы можете сказать, кто главный фаворит в борьбе за чемпионство?
– «Шахтер».
– ЛНЗ, «Полесье», «Динамо»…
– О «Динамо» я сказал. ЛНЗ, на мой взгляд, не хватит на весь турнир, а «Полесье» по подбору исполнителей не сможет конкурировать с «горняками».
– Эти коллективы будут главными претендентами на медали?
– Да. Еще в эту компанию может вклиниться «Заря». Матч против «Металлиста 1925» это только подтвердил. Много, кто харьковчанам отдавал преимущество не только в это игре, но и в соперничестве за высокие места. Но как показывает практика, им не хватает скамейки запасных. Не было Калитвинцева, Калюжного и команда Младена Бартуловича поплыла. Поэтому круг кандидатов на высокие места начинает сужаться…
