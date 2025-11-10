Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
Испания
10 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:00
46
0

Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга

Тренер «Барселоны» похвалил команду за поединок против «Сельты»

10 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:00
46
0
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик похвалил своих подопечных после гостевой победы над «Сельтой» в 12-м туре Ла Лиги (4:2).

«Я доволен командой. Я очень счастлив. Ценю то, что мы сделали. Считаю, что в первом тайме мы допустили ошибки, но во втором прибавили, лучше оборонялись. В первом тайме тоже были хорошие моменты. Мы провели хороший матч с мячом.

В футболе не имеет значения то, что ты делал в прошлом. Второй тайм придаст нам уверенности в будущем. Мы сосредоточены на себе. Мы хорошо давили на соперника. Я доволен именно вторым таймом.

Отставание в три балла от «Реала»? Мы смотрим прежде всего на себя, но также важно создавать давление на соперника. Я рад, потому что победа перед паузой – это очень важно.

Левандовски? Пока рано говорить о будущем. Все знают о его ситуации. Я увидел другого Роберта – более позитивного. Он вернулся раньше, чем ожидалось. Это хорошо для его уверенности. И для нас это тоже важно. Сегодня он забил три мяча. В прошлом сезоне он тоже был очень важен.

Красная карточка для де Йонга? Сегодня он провёл отличный матч, контролировал игру, и его работа очень важна. Он играет на невероятном уровне. Неприятно, что его не будет в следующем матче. Он ключевой футболист, но мы должны с этим справиться. Посмотрим, вернутся ли Рафинья, Педри, Жоан Гарсия...

Считаю, что лучше уходить на паузу после победы, а не после поражения. Я очень горжусь тем, как мы сегодня выиграли», – сказал Флик.

Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Барселона Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Френки де Йонг
Андрей Витренко
