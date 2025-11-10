ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Сергей Ребров – снова счастливый отец
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров опубликовал в Instagram сторис, сделав репост поста своей супруги Анны Ребровой, которая сообщила о рождении третьего ребёнка.
В подписи Анна написала: «В нашей семье случилась радость – родился ещё один сыночек!».
Сергей Ребров не добавил ни единого слова – просто поделился публикацией жены, сопроводив ее песней Lenzspot – Happy Place. Символичный выбор трека идеально передает атмосферу тепла, нежности и семейного счастья.
Сергей и Анна Ребровы поженились в 2016 году, и теперь их семья стала еще больше – у пары родился третий сын.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»
Тренер «Ромы» высказался о победном матче против «Удинезе»