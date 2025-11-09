Опытный польский нападающий Роберт Левандовский забил три мяча в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты».

На 74-й минуте Роберт замкнул на передней штанге навес с углового, отправив мяч прямо в угол ворот.

Хет-трик Левандовского почти гарантировал каталонцам победу, которые ведут в счете – 4:2.

ВИДЕО. Герой матча: Левандовский оформил хет-трик за Барселону