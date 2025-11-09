Испания09 ноября 2025, 23:49 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:51
ВИДЕО. Герой матча: Левандовский оформил хет-трик за Барселону
Точные удары Роберта уменьшают шансы «Сельты» на зачетные баллы
Опытный польский нападающий Роберт Левандовский забил три мяча в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты».
На 74-й минуте Роберт замкнул на передней штанге навес с углового, отправив мяч прямо в угол ворот.
Хет-трик Левандовского почти гарантировал каталонцам победу, которые ведут в счете – 4:2.
