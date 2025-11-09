ВИДЕО. Герой матча: Левандовский оформил хет-трик за Барселону

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 ноября 2025, 23:49 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:51
Точные удары Роберта уменьшают шансы «Сельты» на зачетные баллы

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Опытный польский нападающий Роберт Левандовский забил три мяча в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты».

На 74-й минуте Роберт замкнул на передней штанге навес с углового, отправив мяч прямо в угол ворот.

Хет-трик Левандовского почти гарантировал каталонцам победу, которые ведут в счете – 4:2.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
