Экс-арбитр ФИФА: «В ворота Динамо не дали пенальти, потом придумали левый»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек оценил работу главного арбитра в матче 12-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и черкасским ЛНЗ (0:1), который состоялся 9 ноября.

«В последнее время мы видим ряд судейских ошибок против грандов нашего футбола – «Шахтера» и «Динамо». В двух матчах пострадали и не досчитались заветные очки обе команды. Вот и в этом матче не лучше отсудил Николай Балакин.

На 2-й минуте Проспер на скорости ворвался в штрафную «Динамо», Михайленко догнал его, хотел выбить мяч, но вместо круглого ударил довольно прилично по ноге легионера. Да, в динамике, и с позиции Балакина, ему показалось, что Михайленко выбил мяч из-под ноги на угловой. Однако это не так.

Был удар по ноге, и это нарушение наказывается 11-метровым ударом. Кто должен ему помочь? Конечно, арбитр VAR Шурман. Как Пасхал в матче «Шахтер» – «Динамо», сидя в будке и видя явное нарушение, не пришел на помощь Романову, так и сейчас Шурман сделал то же самое.

В штрафной ЛНЗ шла типичная борьба за мяч между Поповым и Муравским. Причем игрок киевлян первым начал придерживать руками соперника, после чего началась взаимная толкотня. Но арбитр не разобрался, указал на «точку» и дал Муравскому предупреждение за задержку. Однако после просмотра VAR все отменил.

Хорошо, что здесь разобрались. А если бы нет? Представляете, какой бы разразился скандал. В первом тайме не дали явный пенальти, а во втором придумали «левый». И что еще не понравилось в работе арбитра, это желтая карточка Михавко, который чисто выбил мяч в единоборстве с соперником. В этот момент игру и не нужно было останавливать.

Получилось, что желтая Михавко – за чистый подкат и штрафной удар в его ворота. Это ошибка уже против «Динамо». В конце игры нужно особо сконцентрировать внимание на единоборствах. Можно сказать, неудачный день для Балакина, – уверен Шебек.