Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 9.1? Обнародована оценка Ярмолюка за победный матч АПЛ
Англия
10 ноября 2025, 03:11 |
32
0

Егор стал частью успешного матча «Брентфорда» против «Ньюкасла»

10 ноября 2025, 03:11 |
32
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

9 ноября «Брентфорд» одержал победу над клубом «Ньюкасл» в 11-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок на арене «Brentford Community Stadium» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе «Брентфорда» и провёл на поле 84 минуты. За свое выступление он получил оценку 6.9 от статистического портала SofaScore.

Игроком матча был признан центральный нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго, которому удалось оформить дубль – 9.1.

Оценки матча «Брентфорд» – «Ньюкасл» от SofaScore

По теме:
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Бернли – 3:2. Успех молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
Егор Ярмолюк Брентфорд Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки SofaScore Игор Тиаго
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
