У кого 9.1? Обнародована оценка Ярмолюка за победный матч АПЛ
Егор стал частью успешного матча «Брентфорда» против «Ньюкасла»
9 ноября «Брентфорд» одержал победу над клубом «Ньюкасл» в 11-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок на арене «Brentford Community Stadium» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе «Брентфорда» и провёл на поле 84 минуты. За свое выступление он получил оценку 6.9 от статистического портала SofaScore.
Игроком матча был признан центральный нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго, которому удалось оформить дубль – 9.1.
Оценки матча «Брентфорд» – «Ньюкасл» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем