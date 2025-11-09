Сыграет ли Забарный? Лион – ПСЖ: известны составы на суперматч Лиги 1

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе команды на матч 12-го тура Лиги 1 2025/26.

В паре с Ильей в обороне парижан будет играть Пачо. В атаке за подопечных Луиса Энрике сыграют Сенни Меюлю, Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин.

Встреча между Лионом и ПСЖ начнется 9 ноября в 21:45 по Киеву.

Стартовые составы на матч Лион – ПСЖ