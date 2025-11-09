Франция09 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:37
633
0
Сыграет ли Забарный? Лион – ПСЖ: известны составы на суперматч Лиги 1
Илья выйдет с первых минут, встреча 12-го тура начнется 9 ноября в 21:45 по Киеву
09 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:37
633
0
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе команды на матч 12-го тура Лиги 1 2025/26.
В паре с Ильей в обороне парижан будет играть Пачо. В атаке за подопечных Луиса Энрике сыграют Сенни Меюлю, Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча между Лионом и ПСЖ начнется 9 ноября в 21:45 по Киеву.
Читайте также:Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Стартовые составы на матч Лион – ПСЖ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2025, 22:14 0
9 ноября Олимпиакос одолел команду Кифисиа 3:1, Роман появился на поле на 75-й минуте
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 25
Киевляне проиграли домашний матч 0:1
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Футбол | 09.11.2025, 20:47
Футбол | 09.11.2025, 09:14
Комментарии 0
Популярные новости
07.11.2025, 20:49 1
07.11.2025, 19:35 4
08.11.2025, 05:22
08.11.2025, 12:27 2
08.11.2025, 21:21 14
09.11.2025, 02:12 1
07.11.2025, 21:07