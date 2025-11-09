Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Забарный? Лион – ПСЖ: известны составы на суперматч Лиги 1
Франция
09 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:37
633
0

Сыграет ли Забарный? Лион – ПСЖ: известны составы на суперматч Лиги 1

Илья выйдет с первых минут, встреча 12-го тура начнется 9 ноября в 21:45 по Киеву

09 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:37
633
0
Сыграет ли Забарный? Лион – ПСЖ: известны составы на суперматч Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный выйдет в стартовом составе команды на матч 12-го тура Лиги 1 2025/26.

В паре с Ильей в обороне парижан будет играть Пачо. В атаке за подопечных Луиса Энрике сыграют Сенни Меюлю, Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча между Лионом и ПСЖ начнется 9 ноября в 21:45 по Киеву.

Стартовые составы на матч Лион – ПСЖ

По теме:
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось
Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона
Илья Забарный стартовые составы Лион ПСЖ Лион - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Футбол | 09 ноября 2025, 22:14 0
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции

9 ноября Олимпиакос одолел команду Кифисиа 3:1, Роман появился на поле на 75-й минуте

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 25
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 09.11.2025, 20:47
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем