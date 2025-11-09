Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ЛНЗ – о победе над Динамо: «Надо еще расти до определенного уровня»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:26
Виталий Пономарев подвел итоги удачного матча 12-го тура УПЛ

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу над киевским «Динамо» в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Поздравляем Вас с победой! ЛНЗ и, собственно, Вы переписываете историю УПЛ – еще ни одна команда в одном круге не обыгрывала и «Динамо», и «Шахтер».

– Я не знал этой статистики, это приятно, но нужно двигаться и работать дальше. Мы взяли три очка в выездных матчах с «Динамо», «Шахтёром», «Полесьем», и потеряли очки там, где не должны были. Все равно нужно ещё расти до определенного уровня стабильности.

– Но у ЛНЗ сегодня не было так много владения мячом и инициативы. За счет чего, по Вашему мнению, вам всё-таки удалось добиться победного результата?

– Мы готовились к киевскому «Динамо», это очень качественная команда с сильными индивидуальными футболистами. Нужно было индивидуально к ним готовиться, мы не могли выйти и играть с «Динамо», как с любой другой командой. Конечно, соперник на этой неделе играл матч Еврокубка, и это также влияет на физическое состояние. Хочу поблагодарить свою команду, которая полностью выполнила установку тренерского штаба.

– Сегодня вы снова сыграли с тремя центральными защитниками, в сравнении с тем, что мы видели, когда вы играли с двумя центральными. Сегодня левым центральным стал Драмбаев, так как Дидик отсутствует. По Вашему мнению, насколько он справился в сегодняшней схеме?

– Я считаю, что он достойно заменил Романа Дидику, который пропустил немалый отрезок времени из-за травмы. Сейчас он всего неделю тренируется в общей группе. Но это футболист с очень серьезной перспективой, на мой взгляд. Я считаю, что он может вырасти до национальной сборной Украины, если будет работать. Хочу его только похвалить за то, какой он на поле. Тем более, в его семье недавно случилась трагедия – помимо травмы, погиб его отец в автокатастрофе. И очень хорошо, что он психологически справился с этой ситуацией и работает на поле.

– У Вас в команде много сборников во время международной паузы. Также сейчас команда обыгрывает киевское «Динамо». Что сейчас происходит в раздевалке, насколько там позитивная атмосфера?

– Поздравил команду с победой. У нас есть три сборника, а следующий матч уже в пятницу. Ноникашвили едет в Грузию, Яшари – в Косово, игра там во вторник, поэтому они практически не будут готовиться к игре с «Полтавой». Мы ожидаем сложный матч и будем готовиться в обычном режиме.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Пономарев пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
Комментарии 1
Spaceman
Молодець Пономарьов..Тримайся  чекаємо в Єврокубках..
Ответить
0
