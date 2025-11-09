ВИДЕО. Холанд не забил пенальти для Ман Сити в ворота Ливерпуля

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Ман Сити упустил шанс быстро выйти вперед на 13-й минуте.

Форвард хозяев поля Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв.

