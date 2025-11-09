Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Холанд не забил пенальти для Ман Сити в ворота Ливерпуля
Англия
09 ноября 2025, 18:52 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:08
ВИДЕО. Холанд не забил пенальти для Ман Сити в ворота Ливерпуля

Хозяева поля упустили шанс выйти вперед в топ-матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ман Сити упустил шанс быстро выйти вперед на 13-й минуте.

Форвард хозяев поля Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв.

Незабитый пенальти. Эрлинг Холанд, 13 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
