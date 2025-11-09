Названы стартовые составы на суперматч между Ман Сити и Ливерпулем

9 ноября в 18:30 пройдет поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на домашней арене «Этихад».

Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот определили стартовые составы команд.

Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов).

Стартовые составы на матч между Ман Сити и Ливерпулем

Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, Матеус Нунес, О’Райли, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Шерки, Холанд

Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Айт-Нури, Савиньо, Бобб, Льюис

Ливерпуль: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Вірц, Собослаи, Макаллистер, Салах, Бредли, Экитике, Робертсон, Гравенберх

Запас: Вудман, Гомес, Эндо, Керкез, Ісак, Кьеза, Джонс, Гакпо, Нгумоха

