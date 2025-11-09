Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы стартовые составы на суперматч между Ман Сити и Ливерпулем
Англия
09 ноября 2025, 17:47 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:55
248
0

Названы стартовые составы на суперматч между Ман Сити и Ливерпулем

9 ноября в 18:30 пройдет поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги

09 ноября 2025, 17:47 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:55
248
0
Названы стартовые составы на суперматч между Ман Сити и Ливерпулем
Коллаж Sport.ua

9 ноября в 18:30 пройдет поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на домашней арене «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот определили стартовые составы команд.

Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов).

Стартовые составы на матч между Ман Сити и Ливерпулем

Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, Матеус Нунес, О’Райли, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Шерки, Холанд

Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Айт-Нури, Савиньо, Бобб, Льюис

Ливерпуль: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Вірц, Собослаи, Макаллистер, Салах, Бредли, Экитике, Робертсон, Гравенберх

Запас: Вудман, Гомес, Эндо, Керкез, Ісак, Кьеза, Джонс, Гакпо, Нгумоха

Инфографика

По теме:
84 минуты Ярмолюка. Четыре матча АПЛ: победы Брентфорда, Ноттингема, Виллы
Эвертон – Фулхэм – 2:0. Спокойная победа Миколенко и Ко. Видеообзор
Сандерленд – Арсенал – 2:2. Триллер с голом на 90+4. Видеообзор
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Пеп Гвардиола Арне Слот стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09 ноября 2025, 02:12 1
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса

Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма

Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Футбол | 09.11.2025, 17:15
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 12:00
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем