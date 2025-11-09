Названы стартовые составы на суперматч между Ман Сити и Ливерпулем
9 ноября в 18:30 пройдет поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги
«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на домашней арене «Этихад».
Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот определили стартовые составы команд.
Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов).
Стартовые составы на матч между Ман Сити и Ливерпулем
Манчестер Сити: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, Матеус Нунес, О’Райли, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Шерки, Холанд
Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Айт-Нури, Савиньо, Бобб, Льюис
Ливерпуль: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Вірц, Собослаи, Макаллистер, Салах, Бредли, Экитике, Робертсон, Гравенберх
Запас: Вудман, Гомес, Эндо, Керкез, Ісак, Кьеза, Джонс, Гакпо, Нгумоха
