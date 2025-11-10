Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аналитики обновили шансы Шахтера и Динамо на выход в плей-офф ЛК
Лига конференций
10 ноября 2025, 12:03 |
331
0

Аналитики обновили шансы Шахтера и Динамо на выход в плей-офф ЛК

Эксперты уверены, что обе украинские команды преодолеют основной этап еврокубков

10 ноября 2025, 12:03
331
0
Аналитики обновили шансы Шахтера и Динамо на выход в плей-офф ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine.

Аналитическая платформа Football Meets Data, которая специализируется на футбольной статистике, обновила шансы команд на выход в плей-офф Лиги конференций.

Эксперты считают, что донецкий «Шахтер» с вероятностью 62% займет восьмое место и пробьется в следующий раунд. Шансы киевского «Динамо» выйти сразу в 1/8 финала составляют всего один процент, однако аналитики уверены, что команда Александра Шовковского все равно преодолеет основной этап (63%).

После трех туров подопечные Арды Турана набрали шесть баллов и разместились на десятой позиции в турнирной таблицы. «Динамо» занимает 24-е место, имея в своем активе три очка.

Главным фаворитом основного этапа считается английский «Кристал Пэлас», шансы которого занять первое место составляют 88%.

Шансы команд пробиться в следующий раунд Лиги конференций (по версии Football Meets Data)

Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
