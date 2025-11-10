Аналитики обновили шансы Шахтера и Динамо на выход в плей-офф ЛК
Эксперты уверены, что обе украинские команды преодолеют основной этап еврокубков
Аналитическая платформа Football Meets Data, которая специализируется на футбольной статистике, обновила шансы команд на выход в плей-офф Лиги конференций.
Эксперты считают, что донецкий «Шахтер» с вероятностью 62% займет восьмое место и пробьется в следующий раунд. Шансы киевского «Динамо» выйти сразу в 1/8 финала составляют всего один процент, однако аналитики уверены, что команда Александра Шовковского все равно преодолеет основной этап (63%).
После трех туров подопечные Арды Турана набрали шесть баллов и разместились на десятой позиции в турнирной таблицы. «Динамо» занимает 24-е место, имея в своем активе три очка.
Главным фаворитом основного этапа считается английский «Кристал Пэлас», шансы которого занять первое место составляют 88%.
Шансы команд пробиться в следующий раунд Лиги конференций (по версии Football Meets Data)
[🟢 UECL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇺🇦 Shakhtar
📉 OUT: 🇨🇾 AEK Larnaca
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇽🇰 Drita, 🇺🇦 Dynamo K., 🇷🇴 Univ Craiova
📉 OUT: 🇲🇰 Shkendija, 🇸🇪 Häcken, 🇧🇦 Zrinjski
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊… pic.twitter.com/tsOtGGzow1
